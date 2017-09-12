Яя Туре не сыграет против "Фейеноорда"

Хавбек "Манчестер Сити" Яя Туре не сыграет с "Фейеноордом" в Лиге Чемпионов, сообщает твиттер клуба.

Напомним, что Туре прошедшим летом продлил соглашение с "горожанами" на один сезон. В текущем сезоне футболист не провел ни одной игры.

Поединок "Фейеноорд" - "Манчестер Сити" пройдет завтра в 21:45.

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