Яя Туре обратился к клубу ФНЛ

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре обратился к клубу "Тамбов", выступающему в ФНЛ.

Ивуариец и его агент Дмитрий Селюк пожелали "горожанам" в следующем сезоне напрямую выйти в РФПЛ.

Мы с Яя Туре @YayaToure желаем ФК Тамбов @fctambov68 и Паше напрямую выйти в РФПЛ по итогам нового сезона. pic.twitter.com/IP5JitWgqE — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 8 июня 2018 г.

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