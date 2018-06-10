Яя Туре обратился к клубу ФНЛ

Теги тамбовяя туредмитрий селюк

Яя Туре обратился к клубу ФНЛ

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре обратился к клубу "Тамбов", выступающему в ФНЛ.

Ивуариец и его агент Дмитрий Селюк пожелали "горожанам" в следующем сезоне напрямую выйти в РФПЛ.

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