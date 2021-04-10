Яя Туре оценил игру "Спартака" в последних матчах
Фото: инстаграм Яя Туре
Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, рассказал, что ивуариец посмотрел несколько последних матчей московского "Спартака" в чемпионате России.
"Вчера разговаривал с Яя Туре. Он в свободное время смотрел игру "Спартака". Яя сказал, что игра "Спартака" ему очень нравится. Меня удивило, что за короткий промежуток Яя посмотрел аж четыре матча "Спартака". Он был восхищен их игрой", - приводит слова Селюка sport24.
"Спартак" одержал четыре победы подряд в Российской Премьер-Лиге. "Красно-белые" добились побед в матчах с "Краснодаром" (6:1), "Динамо" (2:1), "Уралом" (5:1) и "Ростовом" (3:2).
Следующий матч "Спартак" проведет 11 апреля на выезде с "Локомотивом". Встреча начнется в 18:30 мск.
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