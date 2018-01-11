Яя Туре оценил шансы "Манчестер Сити" на "трофейный покер"

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Яя Туре оценил шансы "Манчестер Сити" на "трофейный покер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре высказался о шансах своей команды на "трофейный покер".

Напомним, что "горожане" продолжают борьбу за победу в АПЛ, Кубке Англии, Кубке Английской Лиги и Лиге Чемпионов.

"Мы оптимисты и нацелены на максимальный результат. Посмотрим, что получится. Статус большого клуба обязывает выигрывать трофеи и хорошо выступать в Европе. Так что нужно продолжать в том же духе" - цитирует Туре Daily Mail.

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