Яя Туре останется в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситияя туре

Яя Туре останется в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре продолжит выступать за "горожан" до лета 2018 года, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 34-летний ивуариец не хочет менять клуб в январе, так как намерен стать трёхкратным чемпионом Англии и помочь развиваться молодым игрокам.

Напомним, что по окончании сезона контракт Туре с "Сити" подойдёт к концу и он станет свободным агентом. 

Не пропустите: Яя Туре готов снова сыграть за сборную Кот-д’Ивуара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов