Яя Туре останется в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре продолжит выступать за "горожан" до лета 2018 года, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 34-летний ивуариец не хочет менять клуб в январе, так как намерен стать трёхкратным чемпионом Англии и помочь развиваться молодым игрокам.

Напомним, что по окончании сезона контракт Туре с "Сити" подойдёт к концу и он станет свободным агентом.

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