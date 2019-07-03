Яя Туре перешёл в китайский клуб

"Циндао Хайню" в своём инстаграме объявил о переходе полузащитника Яя Туре.

Клуб из второго китайского дивизиона заключил с 36-летним футболистом контракт, условия которого пока неизвестны.

Звёздный ивуариец являлся свободным агентом, поэтому достался "Циндао Хайню" бесплатно.

Последним клубом Туре был греческий "Олимпиакос". А наиболее известен он по выступлениям за "Барселону" и "Манчестер Сити".

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