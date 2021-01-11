Яя Туре планирует стать тренером

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Яя Туре планирует стать тренеромЭкс-хавбек "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о планах стать тренером.

"В "Сити" были моменты, когда мы с Хосепом Гвардьолой обговаривали после тренировок детали игры, ситуации, которые он так любит анализировать. Пеп видел, что я понимаю игру.

Возвращаясь в памяти к тем временам, понимаю, что думал как тренер, находясь на поле. Старался глубже понять свою игру, это было нормально для меня. 

Мне повезло, что меня тренировали такие сильные специалисты как, Роберто Манчини, Мануэль Пеллегрини, Гвардьола. Они понимали, что разговоры на поле, подсказки между игроками очень важны. Таким образом одноклубники делают друг друга лучше, потому что понимали, как именно играют", — цитирует Туре Goal со ссылкой на The Coaches' Voice.

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