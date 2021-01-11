Яя Туре планирует стать тренером

Экс-хавбек "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о планах стать тренером.

"В "Сити" были моменты, когда мы с Хосепом Гвардьолой обговаривали после тренировок детали игры, ситуации, которые он так любит анализировать. Пеп видел, что я понимаю игру.

Возвращаясь в памяти к тем временам, понимаю, что думал как тренер, находясь на поле. Старался глубже понять свою игру, это было нормально для меня.