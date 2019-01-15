Яя Туре почти определился с новой командой
Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре почти определился с новой командой, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, контракт с 35-летним футболистом готов подписать "Селтик". Однако хавбек не спешит давать согласие на переход, предпочитая сначала провести обстоятельную беседу с главным тренером шотландского гранда Бренданом Роджерсом.
Напомним, что в сентябре прошлого года Туре присоединился на правах свободного агента к "Олимпиакосу", но всего через три с половиной месяца покинул клуб, расторгнув соглашение по обоюдному согласию.
Яя Туре также известен по выступлениям за "Монако", "Барселону" и "Манчестер Сити". Его трансферная стоимость оценивается в 1 миллион евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|20
|42
|2
|Рейнджерс
|21
|42
|3
|Килмарнок
|21
|41
|4
|Абердин
|21
|39
|5
|Харт оф Мидлотиан
|21
|36
|6
|Сент-Джонстон
|20
|34
|7
|Ливингстон
|21
|30
|8
|Хиберниан
|21
|29
|9
|Мотеруэлл
|21
|21
|10
|Гамильтон Академикалс
|21
|14
|11
|Сент-Миррен
|21
|12
|12
|Данди
|21
|10