Яя Туре почти определился с новой командой

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Яя Туре почти определился с новой командой

Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре почти определился с новой командой, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, контракт с 35-летним футболистом готов подписать "Селтик". Однако хавбек не спешит давать согласие на переход, предпочитая сначала провести обстоятельную беседу с главным тренером шотландского гранда Бренданом Роджерсом.

Напомним, что в сентябре прошлого года Туре присоединился на правах свободного агента к "Олимпиакосу", но всего через три с половиной месяца покинул клуб, расторгнув соглашение по обоюдному согласию.

Яя Туре также известен по выступлениям за "Монако", "Барселону" и "Манчестер Сити". Его трансферная стоимость оценивается в 1 миллион евро.

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