Яя Туре получил должность в клубе РПЛ

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Яя Туре получил должность в клубе РПЛ

Фото: сайт "Ахмата"/Автор неизвестен

Легендарный ивуарийский футболист Яя Туре вошел в тренерский штаб грозненского "Ахмата", сообщается на официальном сайте клуба.

"Обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев", – говорится в сообщении грознцев.

Ранее Туре в тренерском штабе донецкого "Олимпика".

38-летний Туре в бытность футболистом выступал за "Беверен", донецкий "Металлург", "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити", вновь "Олимпиакос" и "Циндао Хайню".

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