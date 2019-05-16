Яя Туре получил предложение из Китая

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Яя Туре получил предложение из Китая

Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре, скорее всего, продолжит карьеру в Китае, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 36-летний футболист близок к переходу в "Циндао Хайню", который лидирует во втором китайском дивизионе.

Отмечается, что хавбеку осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Напомним, что с декабря прошлого года Туре является свободным агентом. Его последним клубом был греческий "Олимпиакос".

Не пропустите: Дебютант РПЛ "Тамбов" может подписать Яя Туре. | http://soccernews.ru
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