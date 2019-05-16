Яя Туре получил предложение из Китая
Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре, скорее всего, продолжит карьеру в Китае, сообщает The Sun.
По сведениям издания, 36-летний футболист близок к переходу в "Циндао Хайню", который лидирует во втором китайском дивизионе.
Отмечается, что хавбеку осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт.
Напомним, что с декабря прошлого года Туре является свободным агентом. Его последним клубом был греческий "Олимпиакос".
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|Команда
|М
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|30
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|30
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|Бейджин Гуоан
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|Хэбэй Чайна Форчун
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|30
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|Чонгцинь Лифан
|30
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|Янбиан
|30
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|Тянцзин Теда
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|Ляонинг Хонгюн
|30
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|Чанчун Ятаи
|30
|35
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|Хенан Цзяние
|30
|35
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|Шандонг Луненг
|30
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|Ханджоу Лучен
|30
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|Shijiazhuang Yongchang
|30
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