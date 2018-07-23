Яя Туре получил предложение от клуба АПЛ

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику Яя Туре, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил футболисту, который является свободным агентом, контракт с зарплатой в 5,8 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 35-летний Туре выступал за "Манчестер Сити", провел за клуб 17 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Брайтон" согласовал трансфер игрока сборной Ирана почти за 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru