Яя Туре получил предложение от клуба АПЛ

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Яя Туре получил предложение от клуба АПЛ

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику Яя Туре, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил футболисту, который является свободным агентом, контракт с зарплатой в 5,8 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 35-летний Туре выступал за "Манчестер Сити", провел за клуб 17 матчей и отдал 2 результативные передачи. 

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