Яя Туре посоветовал "Манчестер Сити" уволить Гвардиолу

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Яя Туре посоветовал "Манчестер Сити" уволить Гвардиолу

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре выразил мнение, что руководству английского клуба стоит задуматься об увольнении главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

"Манчестер Сити" пригласил Гвардиолу для победы в Лиге Чемпионов. Когда мы видим, как Лигу Чемпионов выигрывают клубы, которые не проводили особенную работу на трансферном рынке, то это удивляет. В клубе все складывается не так, как нужно. Возможно, "Манчестер Сити" стоит что-то поменять", - приводит слова Туре в эфире Football Daily.

Напомним, что за четыре года с Гвардиолой "Манчестер Сити" не проходил дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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