Яя Туре посоветовал "Манчестер Сити" уволить Гвардиолу
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре выразил мнение, что руководству английского клуба стоит задуматься об увольнении главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
"Манчестер Сити" пригласил Гвардиолу для победы в Лиге Чемпионов. Когда мы видим, как Лигу Чемпионов выигрывают клубы, которые не проводили особенную работу на трансферном рынке, то это удивляет. В клубе все складывается не так, как нужно. Возможно, "Манчестер Сити" стоит что-то поменять", - приводит слова Туре в эфире Football Daily.
Напомним, что за четыре года с Гвардиолой "Манчестер Сити" не проходил дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Лиона" в матче ЛЧ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18