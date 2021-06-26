Яя Туре приступил к работе в "Ахмате"

Фото сайт "Ахмата"

Известный в прошлом ивуарийский футболист Яя Туре начал работать в тренерском штабе "Ахмата".

Сегодня 38-летний специалист впервые поучаствовал в занятии грозненской команды на сборе в Новогорске.

Суббота - первый рабочий день Яя Туре в футбольном клубе «Ахмат». Специалист прибыл в расположение команды на сборах в Новогорске. Грозненцы провели утреннюю тренировку. https://t.co/hKpDoRqOzE pic.twitter.com/f8TZd4GQKD — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 26, 2021

Напомним, что бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" стал помощником наставника "Ахмата" Андрея Талалаева.

Контракт Туре с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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