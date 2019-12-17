Полузащитник "Циндао Хайню" Яя Туре рассказал, по какой причине завершит карьеру. Об этом сообщает Sky Sports.

"Когда я видел проявление расизма, я понимал, что поиграю еще максимум год и завершу карьеру, чтобы бороться с проблемой расизма. Эти вещи очень ранят.

Невероятно ощущать это и видеть. Не знаю, как после такого можно доверять людям.

Я знаю, что и ФИФА, и УЕФА многое делают для решения этой проблемы", - сказал Туре.

Напомним, весной этого года футболист объявил о завершении карьеры, однако спустя несколько месяцев Яя подписал контракт с "Циндао Хайню" из второго китайского дивизиона.

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