Яя Туре рассказал, по какой причине завершит карьеру
Полузащитник "Циндао Хайню" Яя Туре рассказал, по какой причине завершит карьеру. Об этом сообщает Sky Sports.
"Когда я видел проявление расизма, я понимал, что поиграю еще максимум год и завершу карьеру, чтобы бороться с проблемой расизма. Эти вещи очень ранят.
Невероятно ощущать это и видеть. Не знаю, как после такого можно доверять людям.
Я знаю, что и ФИФА, и УЕФА многое делают для решения этой проблемы", - сказал Туре.
Напомним, весной этого года футболист объявил о завершении карьеры, однако спустя несколько месяцев Яя подписал контракт с "Циндао Хайню" из второго китайского дивизиона.
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