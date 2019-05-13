Яя Туре сделал заявление о своём будущем

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Яя Туре сделал заявление о своём будущем

Известный ивуарийский футболист Яя Туре прояснил ситуацию со своим будущим.

Ранее агент Дмитрий Селюк объявил о завершении карьеры звёздного полузащитника, а также начале тренерской деятельности.

"В последнее время было много путаницы касательно моего будущего. Я бы хотел прояснить, что люблю футбол и собираюсь играть ещё несколько лет. Да, я начинаю готовиться к тренерской работе, но сейчас я думаю не об этом. Я готов и сосредоточен, чтобы найти новый вызов и снова играть в футбол! Не переживайте, когда придёт момент, я сам официально объявлю о завершении карьеры!" - написал Туре в своём твиттере.

Напомним, что в декабре прошлого года хавбек, известный по выступлениям за "Барселону" и "Манчестер Сити", покинул "Олимпиакос" и с тех пор не может найти новый клуб.

Не пропустите: Яя Туре может начать тренерскую карьеру в "Тамбове". | http://soccernews.ru
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