Яя Туре сделал заявление о своём будущем
Известный ивуарийский футболист Яя Туре прояснил ситуацию со своим будущим.
Ранее агент Дмитрий Селюк объявил о завершении карьеры звёздного полузащитника, а также начале тренерской деятельности.
"В последнее время было много путаницы касательно моего будущего. Я бы хотел прояснить, что люблю футбол и собираюсь играть ещё несколько лет. Да, я начинаю готовиться к тренерской работе, но сейчас я думаю не об этом. Я готов и сосредоточен, чтобы найти новый вызов и снова играть в футбол! Не переживайте, когда придёт момент, я сам официально объявлю о завершении карьеры!" - написал Туре в своём твиттере.
Напомним, что в декабре прошлого года хавбек, известный по выступлениям за "Барселону" и "Манчестер Сити", покинул "Олимпиакос" и с тех пор не может найти новый клуб.
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