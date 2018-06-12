Яя Туре составил команду-мечту ЧМ-2018

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре составил команду-мечту из игроков, которые выступят на Чемпионате Мира в России.

Так, в ее состав 35-летний хавбек включил: Давида де Хеа (Испания), Кайла Уокера (Англия), Рафаэля Варана (Франция), Серхио Рамоса (Испания), Бенджамена Менди (Франция), Луку Модрича (Хорватия), Каземиро (Бразилия), Лионеля Месси (Аргентина), Серхио Агуэро (Аргентина), Килиана Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).

Напомним, сборная Бразилии весело поздравила Коутиньо с его 26-летием. | soccernews.ru