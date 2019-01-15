Яя Туре сравнил Маркеса и Пике

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Яя Туре сравнил Маркеса и Пике

Полузащитник Яя Туре считает, что игрок Рафаэль Маркес намного сильнее Жерара Пике. Об этом сообщает Marca.

"Маркес один из лучших игроков, которых я знаю. Ему мало знают, потому что он не играл в Англии. 

Зайдите на YouTube и посмотрите как он играет. Он же в десять раз лучше Пике", - сказал Туре.

Напомним, что Маркез играл в составе "Барселоны" с 2003 по 2010 годы. С каталонским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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