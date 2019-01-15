Яя Туре сравнил Маркеса и Пике
Полузащитник Яя Туре считает, что игрок Рафаэль Маркес намного сильнее Жерара Пике. Об этом сообщает Marca.
"Маркес один из лучших игроков, которых я знаю. Ему мало знают, потому что он не играл в Англии.
Зайдите на YouTube и посмотрите как он играет. Он же в десять раз лучше Пике", - сказал Туре.
Напомним, что Маркез играл в составе "Барселоны" с 2003 по 2010 годы. С каталонским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов.
Не пропустите: Яя Туре почти определился с новой командой| http://soccernews.ru
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|Бетис
|19
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|8
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|10
|Эспаньол
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|Валенсия
|19
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|Леванте
|19
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|Леганес
|19
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|Реал Вальядолид
|19
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|Атлетик Бильбао
|19
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|17
|Сельта Виго
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|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
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|Уэска
|19
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