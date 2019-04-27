Яя Туре стал футбольным агентом

Экс-игрок "Манчестер Сити" Яя Туре решил стать футбольным агентом. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По данным издания, на данный момент спортсмен находится в Киеве, где пытается устроить в "Динамо" 19-летнего нигерийского хавбека Джозефа.

Напомним, футболист принял решение завершить карьеру в сентябре 2016 года.

Туре защищал цвета таких команд как "Беверне", "Металлург", "Олимпиакос", "Монако", "Барселона", "Манчестер Сити" (Англия).

Кроме того, игрок выступал за сборную Кот д'Ивуара, в которой провел 102 матча, отметившись 19 голами. В 2015 году выиграл Кубок Африки.

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