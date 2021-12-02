Яя Туре стажируется в "Тоттенхэме"

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Яя Туре стажируется в "Тоттенхэме"

Фото инстаграм Яя Туре

Тренер "Ахмата" Яя Туре находится в Лондоне, несмотря на разгар сезона в РПЛ.

По информации Football.London, 38-летний специалист стажируется в академии "Тоттенхэма".

Напомним, что ивуариец занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории "А".

Туре приступил к работе в "Ахмате" в июне этого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

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