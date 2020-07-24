Яя Туре тренируется с клубом из четвёртого английского дивизиона
Известный ивуарийский футболист Яя Туре поддерживает форму в Лондоне.
37-летний полузащитник тренируется с командой "Лейтон Ориент", представляющей четвёртый английский дивизион.
Собирается ли именитый хавбек подписывать контракт со столичным клубом, пока неизвестно.
Сейчас Туре является свободным агентом. Его последнее место работы - китайский "Циндао Хайню".
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