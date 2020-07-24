Яя Туре тренируется с клубом из четвёртого английского дивизиона

Теги лейтон ориентяя туре

Яя Туре тренируется с клубом из четвёртого английского дивизиона

Известный ивуарийский футболист Яя Туре поддерживает форму в Лондоне.

37-летний полузащитник тренируется с командой "Лейтон Ориент", представляющей четвёртый английский дивизион.

Собирается ли именитый хавбек подписывать контракт со столичным клубом, пока неизвестно.

Сейчас Туре является свободным агентом. Его последнее место работы - китайский "Циндао Хайню".

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