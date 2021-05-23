Яя Туре ушел из донецкого "Олимпика"
Фото: инстаграм "Олимпика"/Автор неизвестен
Как сообщает украинская Tribuna.com со ссылкой на сайт "Олимпика", донецкий клуб объявил об уходе из клуба ассистента главного тренера Яя Туре.
На сайте "Олимпика" опубликовали прощальный пост. Клуб поблагодарил Туре за вклад в развитие клуба и пожелал дальнейших успехов.
37-летний специалист проработал в команде 4 месяца. За это время в ней сменилось 3 тренера – Игорь Климовский, Юрий Калитвинцев и Роман Санжар.
Отметим, что ранее Дмитрий Селюк заявил, что летом Туре может уехать работать в Россию.
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