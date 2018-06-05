Яя Туре: "В 2014-м году почти перешел в ПСЖ"

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Яя Туре: "В 2014-м году почти перешел в ПСЖ"Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре оценил шансы на свой переход в ПСЖ.

"ПСЖ? Играть во Франции проще, потому что в физическом аспекте Лига 1 уступает Премьер-Лиге, где возможны ситуации, когда с мячом можно не встречаться по десять минут. Во Франции внимание больше уделяется тактике. В 2014-м году я практически перешел в ПСЖ. Я встречался с президентом их клуба несколько раз. Но между Катаром и Эмиратами никогда не будет достигнуто соглашение", - цитирует 35-летнего хавбека "горожан" Le 10 Sport.

Напомним, Селюк прокомментировал заявление Туре о расизме со стороны Гвардиолы. | soccernews.ru

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