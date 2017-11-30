Яя Туре в январе не покинет "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситияя туредмитрий селюк

Яя Туре в январе не покинет "Манчестер Сити"

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, заявил, что его клиент останется в стане "горожан" как минимум до лета.

"Многие клубы интересуются Яя Туре, но зимой он никуда не уйдёт, 100 процентов. Пожалуйста, не беспокойтесь. Яя уважает свой контракт и останется в "Сити" до конца сезона. Яя любит клуб и абсолютно предан "Манчестер Сити" - написал Селюк в своём твиттере.

В этом сезоне 34-летний Туре сыграл за "Манчестер Сити" всего 5 матчей во всех турнирах. Контракт ивуарийца с клубом истекает летом 2018 года. 

Не пропустите: "Манчестер Сити" готовит крупный контракт для своего вингера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов