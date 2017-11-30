Яя Туре в январе не покинет "Манчестер Сити"

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, заявил, что его клиент останется в стане "горожан" как минимум до лета.

"Многие клубы интересуются Яя Туре, но зимой он никуда не уйдёт, 100 процентов. Пожалуйста, не беспокойтесь. Яя уважает свой контракт и останется в "Сити" до конца сезона. Яя любит клуб и абсолютно предан "Манчестер Сити" - написал Селюк в своём твиттере.

В этом сезоне 34-летний Туре сыграл за "Манчестер Сити" всего 5 матчей во всех турнирах. Контракт ивуарийца с клубом истекает летом 2018 года.

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