Яя Туре вошел в тренерский штаб украинского клуба

Теги олимпик донецкяя туре

Яя Туре вошел в тренерский штаб украинского клуба

Экс-игрок сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре вошел в тренерский штаб украинского "Олимпика".

Как сообщает сайт клуба, ивуариец подписал с клубом контракт до лета.

"Пожалуй, звезды масштаба ивуарийского футболиста Яя Туре в УПЛ еще не было!" - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что с 2003 по 2005 год Туре выступал за донецкий "Металлург".

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