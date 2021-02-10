Яя Туре вошел в тренерский штаб украинского клуба
Экс-игрок сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре вошел в тренерский штаб украинского "Олимпика".
Как сообщает сайт клуба, ивуариец подписал с клубом контракт до лета.
"Пожалуй, звезды масштаба ивуарийского футболиста Яя Туре в УПЛ еще не было!" - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что с 2003 по 2005 год Туре выступал за донецкий "Металлург".
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