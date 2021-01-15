Яя Туре войдёт в тренерский штаб украинской команды

Стало известно, где начнёт тренерскую карьеру известный ивуарийский футболист Яя Туре.

По информации "Профутбол", 37-летний полузащитник войдёт в штаб донецкого "Олимпика".

Ранее сообщалось, что бывший игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" может возглавить селекционно-аналитический отдел "Сочи".

Туре на протяжении года остаётся без работы после ухода из китайского "Циндао Хайню".

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