Яя Туре войдёт в тренерский штаб украинской команды
Стало известно, где начнёт тренерскую карьеру известный ивуарийский футболист Яя Туре.
По информации "Профутбол", 37-летний полузащитник войдёт в штаб донецкого "Олимпика".
Ранее сообщалось, что бывший игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" может возглавить селекционно-аналитический отдел "Сочи".
Туре на протяжении года остаётся без работы после ухода из китайского "Циндао Хайню".
Не пропустите: Агент Селюк отреагировал на слухи о Яя Туре в "Сочи". | http://soccernews.ru
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|22
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|Мариуполь
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