Яя Туре войдёт в тренерский штаб украинской команды

Теги олимпик донецкяя туре

Яя Туре войдёт в тренерский штаб украинской команды

Стало известно, где начнёт тренерскую карьеру известный ивуарийский футболист Яя Туре.

По информации "Профутбол", 37-летний полузащитник войдёт в штаб донецкого "Олимпика".

Ранее сообщалось, что бывший игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" может возглавить селекционно-аналитический отдел "Сочи".

Туре на протяжении года остаётся без работы после ухода из китайского "Циндао Хайню".

Не пропустите: Агент Селюк отреагировал на слухи о Яя Туре в "Сочи". | http://soccernews.ru
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