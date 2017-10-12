Яя Туре: "Я хочу помочь ФИФА и России в борьбе с расизмом"



Ивуарийский полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре надеется, что Чемпионат Мира-2018 обойдется без проявлений расизма.

"Люди говорят о проблеме расизма, но ничего не меняется. Если на Чемпионате Мира будет расизм, то это станет большой проблемой. Впрочем, я надеюсь, что Россия удивит всех и примет какие-то меры. Если понадобится моя помощь, то я всегда готов. Я не буду только говорить, а хочу видеть действия. Это важные вещи для будущего футбола", - цитирует Туре BBC.

Напомним, что ранее Туре сталкивался с расизмом, когда приезжал в Россию.

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