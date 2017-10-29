Яя Туре: "Я выиграл все трофеи в Англии вместе с "Манчестер Сити", побеждал со сборной, но теперь хочется нечто более особенного"

Хавбек "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что хочет выиграть Лигу Чемпионов.

"Мне бы хотелось выиграть Лигу Чемпионов. Я выиграл все трофеи в Англии вместе с "Манчестер Сити", побеждал со сборной, но теперь хочется нечто более особенного. Лига чемпионов - это тот турнир, который делает вас счастливым" - приводит слова Туре Goal.com.

Отметим, что Туре становился обладателем Лиги Чемпионов сезона 2008/09 в составе "Барселоны".

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