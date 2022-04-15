Языджи хочет остаться в ЦСКА

Фото: твиттер Языджи\Автор неизвестен

Турецкий хавбек ЦСКА Юсуф Языджи, права на которого принадлежат "Лиллю", хотел бы остаться в московском клубе даже после завершения арендного соглашения, о чем сказал его агент Адам Чебеджи.

"Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги, ответ зависит только от них. Юсуф счастлив здесь", – приводит слова агента "Чемпионат".

Напомним, что ЦСКА арендовал полузащитника в зимнее трансферное окно у "Лилля" и имеет право выкупа, за которое должен будет заплатить 12 миллионов евро в случае активации.

В нынешнем сезоне РПЛ Языджи забил 8 мячей.

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