Языджи хочет остаться в ЦСКА
Фото: твиттер Языджи\Автор неизвестен
Турецкий хавбек ЦСКА Юсуф Языджи, права на которого принадлежат "Лиллю", хотел бы остаться в московском клубе даже после завершения арендного соглашения, о чем сказал его агент Адам Чебеджи.
"Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги, ответ зависит только от них. Юсуф счастлив здесь", – приводит слова агента "Чемпионат".
Напомним, что ЦСКА арендовал полузащитника в зимнее трансферное окно у "Лилля" и имеет право выкупа, за которое должен будет заплатить 12 миллионов евро в случае активации.
В нынешнем сезоне РПЛ Языджи забил 8 мячей.
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