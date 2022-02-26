Языджи назвал свои цели на остаток сезона
Новичок московского ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона.
"Как должен закончиться сезон, чтобы я был доволен? Пусть Юсуф Языджи будет сильно помогать своим товарищам по команде, забивать голы, ассистировать другим. Ну и, наконец, поднимет трофей", - заявил турок в интервью пресс-службе армейцев.
Напомним, что ЦСКА арендовал 25-летнего футболиста у "Лилля". Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона. В нём прописана опция выкупа в размере 12 миллионов евро.
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