Языджи ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи прояснил своё будущее в клубе.
Напомним, что армейцы арендовали звёздного турка до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
"Я ни о чём не жалею. Что касается будущего, то на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше - не знаю, пообщаемся, посмотрим.
Что касается адаптации, то всё зависит от атмосферы, меня очень тепло приняли, поэтому в команду влился легко. Когда я чувствую себя уверенно, то показываю это. На поле делаю всё возможное, это говорит о быстрой адаптации", - сказал Языджи.
В активе зимнего новичка ЦСКА 6 голов и 2 ассиста в 5 матчах.
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