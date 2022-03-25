Языджи ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА

Фото инстаграм Юсуфа Языджи

Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи прояснил своё будущее в клубе.

Напомним, что армейцы арендовали звёздного турка до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

"Я ни о чём не жалею. Что касается будущего, то на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше - не знаю, пообщаемся, посмотрим.

Что касается адаптации, то всё зависит от атмосферы, меня очень тепло приняли, поэтому в команду влился легко. Когда я чувствую себя уверенно, то показываю это. На поле делаю всё возможное, это говорит о быстрой адаптации", - сказал Языджи.

В активе зимнего новичка ЦСКА 6 голов и 2 ассиста в 5 матчах.

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