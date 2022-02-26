Языджи прокомментировал скандальный ролик с его презентацией в качестве игрока ЦСКА

Фото твиттер ЦСКА

Новичок московского ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о своём отношении к скандальному ролику про "Наташ".

Напомним, что клубная пресс-служба армейцев таким образом презентовала турецкого полузащитника.

"Да, я знаю ситуацию. Я верю в свободу идей, но я выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин. Независимо от того, из какой они страны. Быть быстрым - это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент.

Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. Я действительно ценю подход клуба. Они сделали всё, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно. Я посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу", - сказал Языджи.

Напомним, что ЦСКА арендовал 25-летнего футболиста у "Лилля". Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона. В нём прописана опция выкупа в размере 12 миллионов евро.

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