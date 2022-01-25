Языджи прокомментировал свой дебют за ЦСКА

Фото твиттер ЦСКА

Полузащитник Юсуф Языджи рассказал о своих эмоциях после первого матча в составе московского ЦСКА.

Турецкий хавбек сыграл за армейцев в товарищеском матче против "Дюделанжа" (0:1) на сборе в Испании.

"В настоящий момент я ещё не полностью готов, буду набирать форму шаг за шагом. Для первой игры всё прошло хорошо, вместе с моими новыми одноклубниками мы работаем на сборах каждый день, улучшаем свои кондиции.

Легко ли было понимать партнёров на поле? Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всём мире. Проблем не было, ребята помогали мне, и это здорово", - сказал Языджи в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что ЦСКА арендовал 24-летнего футболиста у "Лилля". Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона. В нём прописана опция выкупа в размере 12 миллионов евро.

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