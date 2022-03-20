Языджи стал рекордсменом РПЛ
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Хавбек сборной Турции и московского ЦСКА Юсуф Языджи забил уже шесть голов в РПЛ всего за четыре матча. Он отличился в каждой из этих четырех встреч.
Он стал третьим футболистом, которому удалось забить в первых четырех играх чемпионата России.
Ранее с четырех результативных матчей стартовали Олег Гарин из "Океана" в 1992 году и Андрей Штолцерсу из "Спартака" в 2000-м.
Трехматчевые серии показали Аблай Мбенг из "Ахмата" в сезоне-2014/15 и Вильсон Изидор из "Локомотива", который впрочем еще может повторить достижение Языджи, если забьет в следующем туре.
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