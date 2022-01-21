Языджи выбрал игровой номер в ЦСКА
Фото сайт ЦСКА
Новичок московского ЦСКА Юсуф Языджи определился с игровым номером.
Турецкий полузащитник будет выступать за армейцев с цифрой "97" на спине.
Клуб РПЛ арендовал игрока у "Лилля" до конца сезона с правом выкупа.
Напомним, что ЦСКА опозорился с презентацией Языджи. Подробности можно узнать здесь.
Не пропустите: Агент Языджи раскрыл детали перехода турка в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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