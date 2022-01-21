Языджи выбрал игровой номер в ЦСКА

Фото сайт ЦСКА

Новичок московского ЦСКА Юсуф Языджи определился с игровым номером.

Турецкий полузащитник будет выступать за армейцев с цифрой "97" на спине.

Клуб РПЛ арендовал игрока у "Лилля" до конца сезона с правом выкупа.

Напомним, что ЦСКА опозорился с презентацией Языджи. Подробности можно узнать здесь.

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