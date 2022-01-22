Языджи высказался о переходе в ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

Новоиспеченный футболист московского ЦСКА Юсуф Языджи прокомментировал своей переход в стан армейцев из "Лилля".

"Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб как ЦСКА. Сейчас мне не терпится поскорее выйти на поле.

Мой характер таков, что я не люблю много говорить – просто хочу играть, побеждать вместе с моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришел в ЦСКА!", – сказал игрок сборной Турции.

Отмечается, что Языджи уже присоединился к команды на сборе в Кампоаморе.

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