Йенс Леманн выбрал клуб для начала тренерской карьеры
Легендарный немецкий вратарь Йенс Леманн решил попробовать себя на тренерском поприще.
49-летний специалист в ближайшее время станет помощником наставника "Аугсбурга" Мануэля Баума.
Контракт Леманна с "фуггерами" рассчитан до лета 2020 года.
По итогам 19 туров "Аугсбург" занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущий в зоне вылета "Штутгарт" всего на 1 очко.
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