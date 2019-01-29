Йенс Леманн выбрал клуб для начала тренерской карьеры

Легендарный немецкий вратарь Йенс Леманн решил попробовать себя на тренерском поприще.

49-летний специалист в ближайшее время станет помощником наставника "Аугсбурга" Мануэля Баума.

Контракт Леманна с "фуггерами" рассчитан до лета 2020 года.

По итогам 19 туров "Аугсбург" занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущий в зоне вылета "Штутгарт" всего на 1 очко.

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