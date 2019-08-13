Йеремейефф стал игроком дрезденского "Динамо"
Дрезденское "Динамо" объявило о переходе нападающего "Хэкена" Александера Йеремейеффа, сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила один миллион евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2022 года.
25-летний Йеремейефф является шведом с российскими корнями по линии отца, но за сборную Швеции он не заигран. Форвард выступал за "Хэкен" с 2018 года, провел за клуб 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 20 результативных передач. Ранее играл за "Эргрюте", "Квидинг" и "Мальме".
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