Йерри Мина анонсировал свой уход из "Барселоны"

Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина анонсировал свой уход из клуба, информирует sport.es.

Так, в своем инстаграме 23-летний бек удалил информацию о том, что он является игроком "сине-гранатовых". СМИ уже предположили, что колумбиец переберется в английскую Премьер-Лигу, где его хотят видеть "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" подписала Мину в январе текущего года у "Палмейраса" за 11,8 миллиона евро.

Напомним, Мина рассказал о депрессии после перехода в "Барселону". | soccernews.ru