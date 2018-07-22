Йерри Мина: "Хочу остаться в "Барселоне"

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Йерри Мина: "Хочу остаться в "Барселоне"Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"У меня есть действующий контракт с "Барсой", и я хочу остаться здесь. На данный момент я имею на столе несколько предложений, но я просто хочу наслаждаться отдыхом, прежде чем рассматривать их. Если клуб не заинтересован во мне, я найду лучший способ реанимировать свою карьеру, но моим желанием все еще остается показать себя в "Барселоне", потому что это лучшая команда в мире", - цитирует 23-летнего бека Marca Claro Colombia.

Напомним,  "Барселона" готовит предложение по Пьяничу. | soccernews.ru

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