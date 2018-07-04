Йерри Мина может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует Liverpool Echo.

По сведениям источника, на 23-летнего бека "сине-гранатовых" нацелился "Эвертон". "Ириски" уже установили контакт с каталонским грандом, надеясь достичь с ним соглашения по годичной аренде колумбийца.

В "Барселону" Мина перешел зимой этого года из "Палмейраса". За это время он сыграл 6 матчей за клуб и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась голкипером сборной Швеции. | soccernews.ru