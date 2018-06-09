Йерри Мина может продолжить карьеру в Турции

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Йерри Мина может продолжить карьеру в Турции

Защитник "Барселоны" Йерри Мина попал в сферу интересов "Фенербахче", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, турецкий клуб уже выходил на контакт с "сине-гранатовыми" по поводу возможного перехода колумбийского центрбека.

23-летний Мина после перехода в "Барселону" сыграл всего 6 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.

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