Йерри Мина намерен покинуть "Барселону"

Теги барселонайерри мина

Йерри Мина намерен покинуть "Барселону"Ближайшим летом защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина может сменить команду, информирует sport.es.

По сведениям издания, в этом заинтересованы и сам 23-летний бек, и "сине-гранатовые". Клуб намерен подыскать колумбийцу новую команду и отдать его в аренду, чтобы он смог адаптироваться к европейскому футболу.

В нынешнем сезоне Мина принял участие в 3 матчах за "Барселону".

Напомним, летом "Барселона" будет готова расстаться с Дембеле. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Каррера может возглавить "Ювентус"

Каррера может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 34 37
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов