Йерри Мина намерен покинуть "Барселону"

Ближайшим летом защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина может сменить команду, информирует sport.es.

По сведениям издания, в этом заинтересованы и сам 23-летний бек, и "сине-гранатовые". Клуб намерен подыскать колумбийцу новую команду и отдать его в аренду, чтобы он смог адаптироваться к европейскому футболу.

В нынешнем сезоне Мина принял участие в 3 матчах за "Барселону".

Напомним, летом "Барселона" будет готова расстаться с Дембеле. | soccernews.ru