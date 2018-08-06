Йерри Мина не смог перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за своих агентов

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Йерри Мина не смог перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за своих агентовЗащитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина не смог перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за своих агентов, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, трансфер колумбийца на "Олд Траффорд" не состоялся по причине непомерных финансовых требований представителя футболиста Фелипе Руссо за свои услуги в этой сделке. В итоге манкунианцы решили отказаться от подписания 23-летнего бека "сине-гранатовых".

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" уже торгует защитника "Баварии"​​​​​​​. | soccernews.ru

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