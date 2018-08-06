Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина не смог перейти в "Манчестер Юнайтед" из-за своих агентов, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, трансфер колумбийца на "Олд Траффорд" не состоялся по причине непомерных финансовых требований представителя футболиста Фелипе Руссо за свои услуги в этой сделке . В итоге манкунианцы решили отказаться от подписания 23-летнего бека "сине-гранатовых".