Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 23-летний бек, несмотря на желание "сине-гранатовых" отдать его в аренду, намерен остаться на следующий сезон на "Камп Ноу". Колумбиец считает, что, пройдя вместе с командой предсезонную подготовку, у него будет больше шансов закрепиться в составе "Барсы", нежели выступая за другой клуб.

Напомним, Хави высказался о проблемах "Барселоны" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru