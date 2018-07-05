Йерри Мина определился со своим будущим

Согласно информации из испанской прессы, защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина уже определился со своим будущим.

Так, сообщается, что 23-летний бек не заинтересован в уходе с "Камп Ноу", несмотря на то, что "сине-гранатовые" рассматривают варианты с его продажей с правом обратного выкупа за фиксированную сумму или арендой.

За половину сезона 2017/2018 в "Барселоне" Мина сделал 1 результативную передачу в 6 матчах.

Напомним, "Барселона" получила 30-миллионное предложение по Йерри Мине. | soccernews.ru