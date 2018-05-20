Йерри Мина отклонил предложение клуба из АПЛ

Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина получил предложение от "Вест Хэма", информирует испанская пресса.

Однако 23-летний бек "сине-гранатовых" исключил свой переезд в английскую Премьер-Лигу, так как он намерен продолжить выступления в Ла Лиге, чтобы быстрее адаптироваться к местному футболу и вернуться на "Камп Ноу". Ввиду этого главным претендентом на колумбийца называется севильский "Бетис".

Всего Мина сыграл 5 матчей за "Барселону" с момента своего переезда в Европу в январе месяце этого года. В них он сделал 1 результативную передачу.

Напомним, новым капитаном "Барселоны" может стать Бускетс. | soccernews.ru