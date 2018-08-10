Йерри Мина прокомментировал переход в "Эвертон"

Новичок "Эвертона" Йерри Мина прокомментировал свой переход в мерсисайдский клуб.

"Я знаю игроков "Эвертона" и жду возможности играть в новой команде. Я общался с тренером, знаю, с какой страстью он относится к "Эвертону" и как он нацелен на успех. Я также нацелен на то, чтобы показать свою лучшую игру в "Эвертоне". Я долгое время следил за АПЛ. Это лучший чемпионат в мире. Для меня это отличная возможность, и я с нетерпением жду начала" - цитирует колумбийца Goal.com.

Стоит отметить, что трансфер 23-летнего Мины обошёлся "Эвертону" в 30,25 миллиона евро плюс 1,5 миллиона в качестве бонусов.

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