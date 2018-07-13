Йерри Мина прокомментировал своё будущее

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Йерри Мина прокомментировал своё будущее

Защитник "Барселоны" Йерри Мина прокомментировал своё будущее.

"Я хочу принять наилучшее решение и чувствовать себя спокойно. В "Барселоне" меня преследовали трудности. Мне нужна команда, где я буду играть регулярно" - сказал 23-летний колумбиец.

По информации СМИ, Мина готов текущим летом перебраться в английский "Эвертон". | http://soccernews.ru

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