Йерри Мина провёл встречу с Вальверде

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Йерри Мина провёл встречу с Вальверде

Защитник "Барселоны" Йерри Мина провёл встречу с главным тренером команды Эрнесто Вальверде, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, колумбийский центрбек обсуждал с наставником "сине-гранатовых" свою текущую роль и перспективы на будущее.

Напомним, что 23-летний Мина перешёл в "Барселону" в январе, но сыграл пока только 2 матча.

Не пропустите: Йерри Мина заинтересован в переходе в клуб АПЛ. | http://soccernews.ru

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