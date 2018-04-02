Йерри Мина провёл встречу с Вальверде

Защитник "Барселоны" Йерри Мина провёл встречу с главным тренером команды Эрнесто Вальверде, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, колумбийский центрбек обсуждал с наставником "сине-гранатовых" свою текущую роль и перспективы на будущее.

Напомним, что 23-летний Мина перешёл в "Барселону" в январе, но сыграл пока только 2 матча.

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