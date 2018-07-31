Йерри Мина рассказал, как проигрывал деньги Месси и Суаресу

Защитник "Барселоны" Йерри Мина рассказал, как проигрывал деньги своим партнёрам по команде Лионелю Месси и Луису Суаресу.

"Когда я только пришёл в команду, то заключил пари с Месси и Суаресом, чтобы создать хорошую атмосферу. Суть пари заключалась в том, кто лучше пробьёт штрафной удар на тренировке. Я каждый день терял по 50 евро. Я смеялся над этим, но, откровенно говоря, они монстры, которые могут направить мяч туда, куда надо. Они великие игроки и волшебники" - цитирует колумбийца Marca.

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